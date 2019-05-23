زور توقيع المعلمين.. مدير مدرسة يصطنع كشوف مكافآت لسرقة 40 ألف جنيه

جريمة نصب واحتيال اقترفها مدير مدرسة بالمنيا، بعد قيامه باصطناع كشوف مكافآت المدرسين وتزوير توقيعاتهم وإثبات مبالغ مالية مخالفة للحقيقة.



نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مدير مدرسة بالمنيا لقيامه باصطناع كشوف مكافأة المدرسين وتزوير توقيعاتهم والحصول بموجبها على مبالغ مالية دون وجه حق.



وكشفت التحريات قيام مدير إحدى المدارس الثانوية الصناعي باصطناع كشوف مكافأة المدرسين وتزوير توقيعاتهم وإثبات مبالغ مالية خلاف المسلمة إليهم، وإدراج أسماء المدرسين بالكشوف كوظائف (قيادة ثانية – ووكلاء) خلافًا للحقيقة، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية أعلى من المقررة لهم قانونًا بلغ إجماليها 40 ألف جنيه بدون وجه حق.



وتأكد ذلك من خلال تقرير الجهات المعنية الذي أكد الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.