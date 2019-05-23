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اقتصاد

لإثرائهم العمل العام.. النقل الدولي تكرم نواب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الخميس 23/مايو/2019 - 02:34 م
نقل ولوجيستيات
نقل ولوجيستيات
ولاء عبد الكريم
كرمت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اللواء بحري محفوظ طه، النائب الأسبق للمنطقه الجنوبية للمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس، واللواء بحري عبد القادر درويش، النائب الأسبق للمنطقة الشمالية للمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية القناة.

وقالت الشعبة في بيان اليوم، الخميس، إن التكريم جاء على هامش حفل الإفطار السنوي، والذي يستهدف تكريم رموز المجتمع الذين أثروا بالعمل العام، وساهموا في تعزيز الدور الوطني ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في مجالاتهم، فيما شهد التكريم حضور العديد من الشخصيات الوطنية بمجتمع الأعمال السكندري.

وأضافت أن قائمة التكريم ضمت اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي، نائب رئيس المنطقة الشمالية، ومساعديه تقديرًا للدور الهام الذي قاموا به في المحافظة على أمن وأمان الوطن في الأوقات العصيبة التي مرت بها البلاد.

جدير بالذكر أن حفل الإفطار السنوي شارك فيه العديد من قيادات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف الملاحة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال، وقيادات الجمارك المصرية، والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة السلامة البحرية.

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