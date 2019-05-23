تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لـ 11 منشأة صحية بأسوان

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لـ 11 منشأة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة المديرية لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لها.



وأشار "حنفى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أعمال التطوير شملت وحدة السلام الصحية ومركز رعاية طفل أسوان أول ووحدة الشبيكة، بجانب وحدة نجع هلال، ومستشفى صدر أسوان، والحضانات والعناية بمستشفي نصر النوبة، ووحدة النزل وتجهيزه بالحضانات، والمركز الطبي بنصر النوبة ووحدة البيجوم.



وأوضح أنه تم أيضا إنشاء مركز الكبد المتخصص بمركز إدفو، ومبنى الرصد البيئى بالمركز الطبى بالسيل، فيما يتواصل العمل بالتوازى فى إنشاء وتطوير عدة مواقع أخرى يتوقع الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، وتشمل 9 مواقع وهي إحلال وتجديد مستشفى إدفو العام وتطوير وحدة الشهيد صلاح النصر، بجانب تطوير مركز صحة الأسرة بالعباسية، وتطوير مركز صحة الأسرة بالرمادى بحرى، وتطوير مركز صحة الأسرة بالصعايدة قبلى، بالإضافة إلى صيانة وترميم المركز الطبى بكوم أمبو، وتجهيز معمل إقليمى لترصد الأمراض الوبائية والمعدية، وإنشاء وتجهيز مبنى مستقل لمخازن الأدوية، وإنشاء مركز للسموم.