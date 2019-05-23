مواطنون في السويس يهربون من الحر لفروع شركات الاتصالات المكيفة

هرب المواطنون بمحافظة السويس من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى ٤٩ درجة مئوية خلال فترة الظهر إلى الأماكن المغلقة المكيفة تفاديا لأشعة الشمس الحارقة التي وصلت شدتها إلى الذروة.



واحتمى المواطنون بالسويس بالمقرات المكيفة للبنوك وشركات الاتصالات حتى أصبحت شوارع المدينة خاوية تمامًا من المواطنين.



وسجلت المصالح الحكومية أعلى نسبة إجازات بين الموظفين تفاديا للنزول صباحًا خلال شدة الحرارة أثناء الصيام.