ضبط 608 مخالفات وسائقين تحت تأثير المخدر في حملة مرور بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مرورية مسائية أسفرت عن ضبط 608 مخالفة متنوعة في مجال القيادة.



وأسفرت الحملة -الخميس- عن ضبط سائقين تحت تأثير المخدر ، بجانب ضبط 5 تكاتك و2 سيارة بدون ترخيص، علاوة على تحرير 139 مخالفات تجاوز حد السرعة ، والتصالح الفوري في 74 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش وسحب 81 ترخيصًا عدم قبول التصالح، وتحرير 195 مخالفة متنوعة.



وتأتي تلك الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين في جهاز الشرطة، وقدرة رجال المرور على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.