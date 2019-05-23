ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سقوط من الطابق الـ23.. شاهد .. إنقاذ طفل 6 سنوات فى الصين.. ومفاجأة حول الحادث

الخميس 23/مايو/2019 - 12:39 م
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات خاصة خلال إنقاذ طفل سقط من الطابق الـ 23 بمبنى سكنى بالصين، حيث أنقذ رجال الإطفاء طفلا يبلغ 6 سنوات من عمره سقط في فتحة التهوية من الطابق الـ 23 لبناء سكني في الصين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في مدينة هانغتشو في 20 من مايو الجاري، عندما كان الطفل يلعب في شقة الجيران، التي كانت تخضع لترميم كبير، حيث وضع المهندسون لوحا خشبي بدل البلاطة الخرسانية بين الشرفات، صعد عليه الطفل وسقط في فتحة التهوية.

ويُظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون الوصول للطفل عبر ذلك المكان الضيق، قبل تهدئته وربط حبال حوله وتوجيهه بالتسلق ببطء عن طريق التشبث بالجدار، قبل رفعه بالحبال وسحبه إلى الطابق الـ 22.

من جانبهم، قال رجال الإنقاذ إنه تم إنقاذ الطفل بعد 6 دقائق قبل نقله إلى المستشفى، حيث أُصيب بكدمات في ظهره وذراعه.

ترشيحاتنا

فيديوجراف| وفاة حكم خلال مباراة كرة قدم.. السبب غريب

تعرف على ثوابه.. الإفتاء توضح دعاء الحر الشديد

خوفا من الهبوط.. ناد جديد يطلب حكام أجانب لمباراته في الدوري

أمر إذا فعلته عند الاستيقاظ من النوم يستجاب لك

هزار تحول لكارثة.. 8 طلاب في إعدادي مطلوبون للتحقيق في أمريكا

محظوظة من يومى.. بشرى تكشف سر حملها لجنسية مزدوجة.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيام وحر.. معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور

شاهد بـ الخرائط.. حالة الطريق الدائري المرورية على جميع الأنحاء

عاش هنا يوثق كواليس إشهار لويس جريس إسلامه من أجل سناء جميل بعد نطقها الشهادتين