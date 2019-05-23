سقوط من الطابق الـ23.. شاهد .. إنقاذ طفل 6 سنوات فى الصين.. ومفاجأة حول الحادث

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات خاصة خلال إنقاذ طفل سقط من الطابق الـ 23 بمبنى سكنى بالصين، حيث أنقذ رجال الإطفاء طفلا يبلغ 6 سنوات من عمره سقط في فتحة التهوية من الطابق الـ 23 لبناء سكني في الصين.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في مدينة هانغتشو في 20 من مايو الجاري، عندما كان الطفل يلعب في شقة الجيران، التي كانت تخضع لترميم كبير، حيث وضع المهندسون لوحا خشبي بدل البلاطة الخرسانية بين الشرفات، صعد عليه الطفل وسقط في فتحة التهوية.



ويُظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون الوصول للطفل عبر ذلك المكان الضيق، قبل تهدئته وربط حبال حوله وتوجيهه بالتسلق ببطء عن طريق التشبث بالجدار، قبل رفعه بالحبال وسحبه إلى الطابق الـ 22.



من جانبهم، قال رجال الإنقاذ إنه تم إنقاذ الطفل بعد 6 دقائق قبل نقله إلى المستشفى، حيث أُصيب بكدمات في ظهره وذراعه.

