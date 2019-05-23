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محافظات

توريد 116 ألف طن قمح للصوامع والشون في كفرالشيخ

الخميس 23/مايو/2019 - 12:52 م
توريد قمح
توريد قمح
محمود زيدان
أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ المتحدث الرسمي للمديرية، أن إجمالي ما تم توريده من القمح منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، بلغ 116 ألفًا و 828 طن قمح.

وأضاف "الهابط"، في بيان، اليوم، أنه يجرى توريد القمح من خلال 23 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها.

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