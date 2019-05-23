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محافظات

استقبال أقماح العبوات البلاستيكية وأجولة الجوت بأسيوط

الخميس 23/مايو/2019 - 12:41 م
توريد قمح
توريد قمح
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن تذليل جميع العقبات لاستلام الأقماح من المزارعين بمختلف المطاحن والصوامع والهناجر والشون بالمحافظة تحت إشراف مديريتي التموين والزراعة، مشيرًا إلى أنه ابتداء من يوم السبت 25 مايو الجاري سيتم استقبال الأقماح العبوات البلاستيكية وأجولة الجوت مطاحن مصر الوسطى تسهيلًا على المزارعين لتوريد أقماحهم.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى أنه بعد العرض على محافظ أسيوط وموافقته وبالتنسيق مع شركة مطاحن مصر الوسطى والمديرية تم تشغيل الخلية رقم 5 بمطاحن مصر الوسطى، وذلك لاستقبال 5 آلاف طن من الأقماح العبوات البلاستيكية والأجولة الجوت وتسهيلًا على المزارعين لمواجهة الإقبال الكبير من المزارعين على مطاحن مصر الوسطى.

مؤكدًا على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الشون والصوامع لمتابعة استلام الأقماح من المزارعين والتأكد من جودة المحصول ومتابعة فرز الأقماح وأخذ عينات لفحصها بصفة مستمرة.

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