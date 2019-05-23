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محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى غزوة بدر.. صور

الخميس 23/مايو/2019 - 12:39 م
اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
أحمد على
شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، الاحتفال الديني الذى نظمته مديرية أوقاف الغربية بذكرى غزوة بدر الكبرى بالمسجد الأحمدى بطنطا، بحضور اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وحامد هبيلة السكرتير العام للمحافظة والشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية على مستوى المحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم للشيخ القارئ سامى شاهين ثم ألقى الدكتور محمود الهلالى إمام المسجد الاحمدى كلمة تحدث فيها عن الدروس المستفادة من انتصار غزوة بدر الكبرى وأن لله أيامًا فاصلة وحاسمة في تاريخ الأمة الإسلامية من هذه الأيام غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها الحق على الباطل رغم قلة عدد وعتاد المسلمين وكثرة عدد وعتاد المشركين الكافرين فكان هذا الإنتصار يومًا فاصلًا بين الحق والباطل، مشيرا إلى أن حسن التوكل والاعتماد على الله والأخذ بالأسباب والإعداد والتخطيط الجيد هو طريق التقدم والانتصار.

واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية للشيخ محمد أحمد عبد الله.
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى غزوة بدر.. صور
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى غزوة بدر.. صور
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى غزوة بدر.. صور
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى غزوة بدر.. صور
محافظ الغربية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى غزوة بدر.. صور

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