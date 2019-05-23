ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصوت والضوء تطرح مزايدة لاستغلال كافيتريا بهو خوفو (تفاصيل)

الخميس 23/مايو/2019 - 02:40 م
الصوت والضوء
الصوت والضوء
محمد الإسكندراني
أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن طرح مزايدة لتطوير ومنح استغلال كافيتريا ومطعم بهو خوفو بأبو الهول في جلسة عطاءات الأسبوع المقبل، تحت رعاية الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، في بيان، اليوم، الخميس، أنه سيتم إجراء مزايدة علنية لمنح حق استغلال وتطوير الخدمة في كافيتريا ومطعم بهو خوفو بأبو الهول التي تشمل جميع معدات التشغيل والتجهيزات، وقد تم تحديد جلسة المزاد يوم الاثنين ٢٧ مايو بمقر الشركة بمنطقة الهرم وسيتم بعدها تحديد جلسة للمقبولين فنيًا.

وذكر سعد أن الشركة حريصة على التعاقد مع أفضل شركات المنشآت السياحية لإدارة المطاعم السياحية المتخصصة، وذلك لتطوير قوائم الأكل ولتقديم خدمات متميزة للسائحين في المنطقة، والذي يساهم بشكل كبير فى تدعيم الحركة السياحية والمزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة في المنطقة وتوفير فرص عمل للمتميزين.

ترشيحاتنا

بـ مليون و100 ألف جنيه.. احجز لوحة أ د م 4444 لـ سيارتك من موبايلك

شاهد.. دينا الشربينى ترتدى قميص عمرو دياب

شاهد صور زوجها السابق.. رضوى الشربيني طلبت الطلاق بسبب أغنية وابنتها أثارت الجدل مؤخرا

إعلان الجفري وإيحاءات جنسية.. تقرير قومي الطفولة عن إعلانات رمضان

+24 أفضل.. نصائح لعدم تعطل أجهزة التكييف خلال الحر

البيض الأحمر بـ 33 جنيها.. وانخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور

صيام وحر.. معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور