الصوت والضوء تطرح مزايدة لاستغلال كافيتريا بهو خوفو (تفاصيل)

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عن طرح مزايدة لتطوير ومنح استغلال كافيتريا ومطعم بهو خوفو بأبو الهول في جلسة عطاءات الأسبوع المقبل، تحت رعاية الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمجلس الأعلى للآثار.



وأوضح سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، في بيان، اليوم، الخميس، أنه سيتم إجراء مزايدة علنية لمنح حق استغلال وتطوير الخدمة في كافيتريا ومطعم بهو خوفو بأبو الهول التي تشمل جميع معدات التشغيل والتجهيزات، وقد تم تحديد جلسة المزاد يوم الاثنين ٢٧ مايو بمقر الشركة بمنطقة الهرم وسيتم بعدها تحديد جلسة للمقبولين فنيًا.



وذكر سعد أن الشركة حريصة على التعاقد مع أفضل شركات المنشآت السياحية لإدارة المطاعم السياحية المتخصصة، وذلك لتطوير قوائم الأكل ولتقديم خدمات متميزة للسائحين في المنطقة، والذي يساهم بشكل كبير فى تدعيم الحركة السياحية والمزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة في المنطقة وتوفير فرص عمل للمتميزين.