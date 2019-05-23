ينقل الملفات إلكترونيا بين الإدارات.. تجارة المنصورة تبتكر نظاما جديدا للتواصل

بدأت كلية التجارة بجامعة المنصورة فى اطار التحول الرقمى والتكنولوجي الذي تسعى إليه تفعيل نظام com.edata من خلال عقد لقاء مع مديري الإدارات والعاملين بها لشرح كيفية التعامل مع النظام بعد اقراره بمجلس الكلية مايو ٢٠١٩.



وصرح الدكتور محمد محمود عطوة، عميد الكلية، بأن نظام com.edata من انتاج وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية وبجهود الوحدة الذاتية ويعمل على الشبكة الداخلية للإنترنت وذلك لضمان السرية فى نقل البيانات ،سوف يتم تطبيقه كمرحلة اولى على مستوى الادارات بالكلية ثم سوف يعمم على مستوى الكلية ككل.



كما تحدث الدكتور إبراهيم محجوب، المشرف على وحدة التعليم الالكترونى عن مميزات النظام، موضحا أن النظام يعمل على ربط ادارات الكلية ببعضها وتبادل الملفات بمختلف انواعها كما يسمح باجراء المكالمات الصوتية والفيديو كونفرانس بين اكثر من شخص وارشفة كل هذه البيانات ويتم كل ذلك بدقة وسرعة وفي سرية تامة.