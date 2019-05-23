القبض على مسجل خطر متبلسا بـ 52 تذكرة هيروين في كفر الزيات

تمكنت مباحث التموين بالغربية، الخميس، من إلقاء القبض على عاطل مسجل خطر بحوزته 52 تذكرة هيروين بكفر الزيات قبل ترويجها على عملائه، في حملة أمنية لإحكام التواجد الشرطي وردع الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.



وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد هادي سالم، رئيس مباحث مركز كفر الزيات، والنقيب محمد خطاب معاون المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط " ك.م.أ "34 سنة - عاطل - مقيم ببندر كفر الزيات"، وبحوزته 52 تذكرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.



كما جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.