محمد شاهين يقدم نصيحة هامة لاستخدام التكييف في الحر

نشر الفنان محمد شاهين تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قدم من خلالها نصيحة لمتابعيه حول استخدام التكييف في درجات الحرارة المرتفعة.



وقال محمد شاهين في تغريدته: «اظبطوا التكييفات على درجه حراره 26 .. هايسقع المكان عادى جدًا .. عشان التكييفات ماتنفرجرش .. دي معلومه سمعتها مش متأكد من صحتها .. بس في كل الأحوال مش هاخسر حاجة لو عملت كدة».



وعلى جانب آخر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.



وقال خبراء الأرصاد، إنه من المنتظر أن يبدأ الانخفاض التدريجي غربًا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية ما بين 30 عظمى و22 صغرى، بينما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 35 للعظمى و30 صغرى، أما الوجه البحري والقاهرة تسجل العظمى 42 أما الصغرى 30، وجنوب سيناء والغردقة 43 للعظمى والصغرى 31، وشمال الصعيد 44 للعظمى و30 للصغرى، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 للعظمى و32 للصغرى.