سقوط مسجلين خطر بحوزتهما 40 تذكرة هيروين وسلاح ناري في حملة بالغربية

ضبطت مباحث الجنائية بالغربية اليوم عاطلين مسجلين خطر بحوزتهما 40 تذكرة هيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش "بقصد البلطجة وترويع المواطنين وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "مصطفى .ك " 32 سنة عاطل و" ك.م " 29 سنة عاطل وشهرته "كريم خبينى"، وبحوزتهما 40 تذكرة هيروين بقصد الاتجار، وسلاح نارى " فرد خرطوش" وطلقة لذات العيار بقصد البلطجة وتم التحفظ على المضبوطات .



