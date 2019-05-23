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فن

موقف كوميدى لأحمد فتحى فى الحلقة 17 من شقة فيصل.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 02:21 م
أحمد فتحى
أحمد فتحى
سمر سعد
شهدت الحلقة 17 من مسلسل "شقة فيصل" امن المواقف الكوميدية، حيث ذهب احمد فتحى لشقيقه ميزو "كريم محمود عبد العزيز" فى القاهرة وجلس معه ايام ولكن تضايقت آيتن عامر وشقيقتها نسرين أمين من وجود احمد فتحى فى المنزل.

وفى مشهد كوميدي جمع بين أحمد وكريم وايتن ونسرين طلب احمد من الجميع الصمت والهدوء وانه سيذهب من حيث جاء.

شقة فيصل بطولة الراحل وائل نور في آخر أعماله الدرامية، وكريم محمد عبد العزيز وايتن عامر واحمد فتحى وإخراج شيرين عادل.

تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

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