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تعليم

طالبة بأسوان تفوز فى مسابقة منظمة الصحة العالمية

الخميس 23/مايو/2019 - 12:37 م
صدى البلد
قســـم التعليــــم
وجه الدكتور السيد الفيومى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، تهنئة للطالبة سارة وائل منير بقطر بمدرسة مصنع السكر الإعدادية بإدفو، لفوزها فى المسابقة الفنية التى نظمتها منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم لعام 2019.

وشاركت فى هذه المسابقة العالمية جميع محافظات الجمهورية بأعمال فنية منوعة، ولم تحقق الفوز سوى أربع محافظات هى أسوان، بورسعيد، الإسكندرية، والقاهرة.

وقدم الفيومي الشكر كذلك لتوجيه التربية الفنية وعلى رأسهم موجه عام المادة، ومدير المدرسة وجميع العاملين بها.
طالبة بأسوان تفوز فى مسابقة منظمة الصحة العالمية
طالبة بأسوان تفوز فى مسابقة منظمة الصحة العالمية

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