لأول مرة.. أروى جودة تكشف ملامح شخصيتها.. تؤكد: اللي هيضربني في الدراما هضربه.. وكنت باخاف من وصفي بـ النرجسية.. فيديو

حلت الفنانة أروى جودة ضيفة على برنامج "كواليس النجوم" الذي يعرض عبر فضائية "سكاي نيوز"، حيث تحدثت عن دورها في مسلسل "صانع الأحلام"، الذي يختلف كليًا عن الأعمال الدرامية التي يشهدها المجتمع العربي خلال الآونة الأخيرة، كما كشفت عن أسباب ابتعادها لفترات كبيرة عن السوشيال ميديا وكواليس عودتها مرة أخرى حتى أصبحت صديقة مقربة لجمهورها.



وقالت أروى إنها عندما استلمت سكريبت مسلسل "صانع الأحلام" شعرت بأن أفكاره مبتكرة جدًا، وليس كالدراما المعتادة، مشيرة إلى أن العمل به أنماط مختلفة كثيرة عن غيره من الأعمال، ويجمع بين الدراما والخيال والتشويق.



وأضافت أن مخرج العمل لديه الكثير من الأفكار المختلفة والمتميزة القادرة على إخراج العمل بشكل لافت للنظر، موضحة أن هناك أحد المشاهد في المسلسل استغرق تصويره 6 ساعات متواصلة، حيث تم تصويره مرة واحدة دون أن يتم تقطيعه، برغم من أن مدة عرضه لا تتخطى الدقيقتين، مشيرة إلى أنهم قاموا بتصوير المشهد 25 مرة لإخراجه بالشكل الصحيح.



وأكدت أنها مستمتعة بشكل كبير بدورها في المسلسل، حيث إن العمل يعد خياليا بشكل كبير، لافتة إلى أنه من أكبر كوابيسها في الحياة هو تحكم الآخرين فيها والضغوط التي يضعها المرء تحتها.



وعن أدوارها التمثيلية، قالت "جودة" إنها لم تتلق أي صفعات حقيقية خلال أدائها التمثيلي لأي عمل من أعمالها، مشيرة إلى أنه إذا تم ضربها بشكل حقيقي أثناء التمثيل ستقوم بضرب الشخص الذي ضربها كرد فعل تلقائي منها.



وأضافت أن شخصيتها في مسلسل "أبو عمر المصري" كانت من أكثر الشخصيات التي تسببت في بكائها على الحقيقة، حيث إن الشخصية تتطور من السيئ للأسوأ، لذلك كان الأمر صعبا على شخصيتها، موضحة أن من أكثر المسلسلات التي استمتعت بالتمثيل به كان "حجر جهنم".



وأكدت أنها من أشد الأشخاص خجلًا في الحياة، ولكنها منذ فترة تعمل وتتحدى نفسها لكسر هذا الأمر في شخصيتها، كما أنها كانت قليلة التفاعل على السوشيال ميديا وكانت نادرًا ما تشارك جمهورها بصورة لها، قائلة: "كنت بخاف يقولوا عليا نرجسية"، ولكنها أصبحت الآن تتقاسم معهم ما تحب.



وأشارت إلى أنه كلما كانت على طبيعتها، كلما كان الجمهور يتفاعل معها بشكل أكبر، موضحة أنه أصبحت هناك صداقة بينها وبين جمهورها.



