بهدف الصلح.. محمد يهنئ زوجته بعيد ميلادها بلافتة إنجليزى على سور حديدي

شهد شارع البحر بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ظاهرة جديدة من نوعها تزامنا مع موجة ارتفاع درجة حرارة الجو أراد زوج يدعي" محمد " فى العقد الثالث من عمره أن يتودد لزوجته" من خلل تهنئتها عبر لافتة علقت على سور حديد بشارع البحر أمام ديوان المحافظة للإعراب عن رغبته فى التصالح معها .



واعرب الزوج عن سعادته وتقربه من زوجته من خلال عبارات كتبت علي اليافطه " بكل حراره الحب والمودة والدموع بكاء الاشتياق اهنئك يا حبيبة العمر بعيد ميلادك وكل سنه وانتي طيبه وعيد ميلاد سعيد وربنا يحفظك ليا".



وكتب الزوج حروفا باللغة الانجليزية للاعراب عن سعادته بشريكة حياته من خلال نشر صورة اللافتة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعلق أحمد حجازي على الصورة المنشورة لـ اللافتة قائلا :"ياريتها بركت عليك يوم ما ولدتك لما تزعل تاني ياحماده صالحها بينك وبينها ياحبيبي ومتسمعش مصر كلها بيكوا بس أهم حاجه إنك لقيت شغله للسور الحديدي "حائط المبكى" .بينما قالت سارة أحمد "ربنا يحفظكم لبعض ويدوم المحبه والود والسعادة بينكم دايما يارب العالمين".



وتابعت علياء حسين :" السعادة بين زوجين لهم هدف نبيل ودايما زوجتك هي سندك فى الحياه وافشوا المودة والرحمه بينكما امام كل الناس" .

