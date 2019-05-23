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رياضة

قبل انتخابات الجبلاية.. جمال علام يكشف مصير ترشحه للرئاسة

الخميس 23/مايو/2019 - 02:11 م
هانى أبوريدة وجمال
هانى أبوريدة وجمال علام
يسرى غازى
حسم المحاسب جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق مصير ترشحه على منصب رئيس مجلس إدارة الجبلاية في الانتخابات القادمة.

وقال جمال علام، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "في حال نزول المهندس هانى أبو ريدة الرئيس الحالي للجبلاية في الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس فلن أقوم بترشيح نفسي على ذلك المنصب نظرا لإسهامات أبوريدة في الكرة المصرية".

ولفت إلى أن ممثلى الأندية من أعضاء الجمعية العمومية في حال طلبهم نزولي في الانتخابات بالتزامن مع عدم ترشح أبو ريدة لنيل المنصب مجددًا سوف أخوض الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه لم يقم بأي تربيطات انتخابية فى الآونة الأخيرة والجميع يعمل من هو جمال علام، مشيرا إلى أنه لا يسعى إلى أي مناصب ويشغل حاليا منصب مستشار رئيس الجبلاية الحالي.

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