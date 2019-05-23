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محافظات

دراسة لإنشاء محلات بسور حديقة الزهور وطرحها للشباب بالخارجة

الخميس 23/مايو/2019 - 02:20 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بطرح حديقة الزهور بالخارجة للإيجار ودراسة إنشاء محلات بسور الحديقة وطرحها للشباب لتوفير فرص عمل لهم ,ووجه ايضًا بمتابعة أداء منظومة النظافة الجديدة التي تم تطبيقها بمدينة الخارجة.

وكلف الزملوط، مسئولي الشباب والرياضة بالمحافظة بتفعيل دور مركز شباب الحي وتشجيع المواطنين على الانضمام للعضوية والانتفاع بها من خلال تقديم أنشطة متنوعة.

وأوضح الزملوط، أنه يجري حاليا دراسة إمكانية سداد قيمة حق الانتفاع للأرض المقام عليها الغرف الإضافية بالوحدات السكنية مرة واحدة فقط.

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