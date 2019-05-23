بعثها على الواتس آب.. اكتشاف رسالة جديدة للاعب كارديف الراحل بعد غرق طائرته

كشفت رسالة على الواتس آب من اللاعب الراحل إميليانو سالا، إنه كان لا يريد الانتقال إلى نادي كارديف،وفقا لما بعثه لصديق له ، وصرح به هذا الصديق على التلفزيون,، وفق لما نقلت صحيفة ديلي.





توفي إميليانو سالا في حاث تحطم طائرة خاصة كان قد تم استئجارها في يناير بعد أيام قليلة من إكمال صفقة انتقاله إلى كارديف بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.





فقدت الطائرة الخاصة التي كانت تقله إلى ويلز عبر القناة الإنجليزية ولم يتم التعرف على جثته حتى تم سحبها من الأنقاض بعد أسبوعين.



