بسبب حرارة الجو.. إسعافات أولية حال إصابتك بـ ضربة شمس.. وأهم أعراض الإجهاد الحراري.. وأطعمة لها مفعول السحر في ترطيب الجسم

بسبب حرارة الجو.. إسعافات أولية لو أصبت بضربة شمس

حتى لا يزيد الإجهاد الحرارى.. ابتعدى عن هذه الأطعمة

هؤلاء أكثر عرضة للإجهاد الحرارى واحمى نفسك منه بهذه الحيل

أطعمة لها مفعول السحر فى تركيب الجسم فى الطقس الحار





أعراض الإجهاد الحرارى



هؤلاء أكثر عرضة للإجهاد الحرارى

احذرى هذه الأطعمة





أطعمة سحرية لترطيب الجسم



في ظل الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة، وشدة أشعة الشمس، مما يجعل العديد من الأشخاص يتعرضون لـ «ضربة الشمس» وذلك نتيجة التعرض للشمس لفترات طويلة، خاصة خلال فترات الظهيرة.. إليكم مجموعة من الإرشادات والإسعافات الأولية وأعراض يجب أن ينتبه إليها الجميع مؤشر للإصابة بالإجهاد الحرارى.وفقا لتقرير نشره موقع "هيلث" يصاب الكثيرون بخطر الإجهاد الحرارى، خاصة أنه خلال الرطوبة العالية والصيام يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري وتوابعه حتى لا يتطور إلى ضربة شمس.وفقا لموقع "هيلث"، يحدث الإجهاد الحرارى بسبب وصول درجات الحرارة إلى ذروتها والإصابة بضربات الشمس والإصابة بالجفاف، ويجب لتفادى الإجهاد الحرارى الابتعاد عن التعرض للشمس من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 3 عصرا ومحاولة الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة حتى لا يفقد الجسم الكثير من الماء والملح من خلال التعرق المفرط، كما أنه يمكن لضربة الشمس أن تسبب تلفًا في الأنسجة.ونصح تقرير نشره الموقع بضرورة ارتداء ملابس قطنية فاتحة الفضفاضة مع محاولة الجلوس فى الوقت نفسه فى أماكن جيدة التهوية وارتداء قبعات شمسية.أما عن أبرز أعراض الإجهاد الحرارى وفقا لموقع "هيلث"، فهى ميل لون البول إلى اللون الداكن والشعور بالجفاف والدوار وبعض التشنجات في البطن والعضلات.كما قد يشعر الشخص ببعض الغثيان أو القيء، ويتفاقم الأمر لحدوث الإسهال وزيادة التعرق مع شحوب الوجه، وهناك أعراض أخرى مثل الإصابة بالصداع وعدم الاتزان واضطراب فى الرؤية، وإحساس بالعطش، كما قد يتفاقم الأمر إلى الشعور بانخفاض فى ضغط الدم.قالت الدكتورة هناء جميل، استشارى الباطنة: "يصاب الإنسان بضربة الشمس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وإصابتهم بالإجهاد الحرارى، ويتوقف نظام ضبط الحرارة في الجسم عن طريق توقف العرق، وقد تؤدي الإصابة بضربة الشمس إلى تلف خلايا المخ والإعاقة وربما الوفاة".أما عن الإسعافات الأولية لمصابي ضربة الشمس، فيتم نقل المصاب لمكان بارد وإزالة جميع الملابس الثقيلة عنه، واستبدالها بملابس خفيفة قطنية، لف المصاب بغطاء خفيف ومبلل، ضع أكياس الثلج تحت الإبطين والفخذ والعنق والظهر، لأن هذه المناطق غنية بالأوعية الدموية القريبة من الجلد، وبالتالى تبريدها يقلل درجة حرارة الجسم.وطالبت استشارى الباطنة بعدم استخدام الثلج لكبار السن أو الأطفال الصغار أو المرضى الذين يعانون من مرض مزمن أو أى شخص تعرض لضربة شمس بدون ممارسة تمارين رياضية قوية، لأن ذلك يمكن أن يكون خطيرًا على صحته.من جانبه، قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها وعدم تناولها مع هذه الموجة الحارة.1-الشاي والقهوة: يساعدان على سخونة الجسم، فمن الأفضل الابتعاد عنهما قدر الإمكان.2-التوابل: يجب الابتعاد عن تناول الفلفل الحار والبهارات في الطعام لأنها تعمل على تدفئة الجسم.3-الآيس كريم: يزيد من حرارة الجسم.4-المشويات: تزيد من درجة حرارة الجسم خاصةً في فصل الصيف وتعيق الجهاز الهضمي.5-الأسماك والبيض: يزيد من درجة حرارة الجسم ويعمل على الشعور بالإسهال.فى المقابل إليك أطعمة تساعد على ترطيب جسمك وحمايتك من الجفاف يمكنك تناولها بين الإفطار والسحور يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.1-البطيخ: يمكنك تناول كوب من عصير البطيخ على الإفطار لأنه من أكثر الفواكه الغنية بالماء التى تعمل على منح الجسم الترطيب الكافى.2- الخس: احرصي على إضافة الخس والخيار إلى طبق السلاطة على الإفطار لأن الخس من أكثر الخضراوات الورقية غناه بالماء فيحتوى على حوالي 95% من تركيبته الغذائية، أما الخيار فهو غنى بنسبة 96.7% ماء فيساعد على الحفاظ على رطوبة وليونة الجلد.3-الزبادي: لمنحك الترطيب الكافى طوال نهار رمضان عليك تناول الزبادى على مائدة السحور اليوم.4-عصير الطماطم: لمنحك الترطيب الكافى تناولى كوبا من عصير الطماطم على مائدة السحور.5- البطاطا الحلوة: يمكنك صنع طبق حلوى من البطاطا الحلوة فهى تحمي الجلد من عوامل الجفاف لغناها بفيتامين أ والبيتا كاروتين، ما يساعد على بقاء الجلد رطبا لأطول فترة.6-الأفوكادو: يمكنك بين الإفطار والسحور تناول ثمرة من فاكهة الأفوكادو فهى غنية بفيتامين ه وأوميجا 6 التي تساعد على إبقاء الجلد رطبا وتمنع ظهور الشيخوخة.