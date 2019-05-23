شرط وحيد من ريال مدريد لضم نيمار.. وسان جيرمان يطلب 400 مليون يورو

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، رغبته في التعاقد مع البرازيلي نيمار دي سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك بحسب رغبة اللاعب.





وأضافت صحيفة "لو 10 سبورت"، إن "رئيس ريال مدريد يرغب في ضم البرازيلي، ولكن يجب أن يخطو خطوة واحدة للأمام حتى يدخل المفاوضات بشكل قوي".





وطالب "نيمار" بالإعلان رسميًا رغبته في تغيير الأجواء والانتقال لناد آخر".





وأوضحت: رئيس ريال مدريد لا يريد الاتصال بـ ناصر الخليفي رئيس باريس حتى لا يكسر علاقته الطيبة التي تجمعهما ويرغب أن تكون البداية من نيمار .



