في اتهامه ببث أخبار كاذبة.. إخلاء سبيل متهم بـ التدابير الاحترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إخلاء سبيل متهم في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.



