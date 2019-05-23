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حوادث

في اتهامه ببث أخبار كاذبة.. إخلاء سبيل متهم بـ التدابير الاحترازية

الخميس 23/مايو/2019 - 02:43 م
صدى البلد
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إخلاء سبيل متهم في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

ويُواجه المتهم وآخرين بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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