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الأنبا رافائيل يعود للقاهرة بعد زيارة رعوية لأستراليا استمرت أسبوعين

الخميس 23/مايو/2019 - 02:17 م
صدى البلد
سامح سلام
وصل إلى القاهرة اليوم، الخميس، الأنبا رافائيل، أسقف عام وسط القاهرة السكرتير السابق للمجمع المقدس، بعد زيارة رعوية لأستراليا، استمرت لمدة أسبوعين، للاطمئنان على شعب وكنائس الإيبارشية في أستراليا.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كلف الأنبا رافائيل لمتابعة الخدمة في أستراليا، خاصة بعد استقالة أسقف ملبورن.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، أنه لا نية لرسامة أسقف لملبورن، خلال الرسامات المقبلة، مشيرا إلى أنه يرعى الإيبارشية بنفسه، ويرسل بين حين والآخر أساقفة لمتابعة شئون الكنائس هناك.

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