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حوادث

اصطدم بهم ميكروباص أثناء وقوفهم على جانب الطريق.. إصابة 5 أشخاص في شبين القناطر

الخميس 23/مايو/2019 - 02:14 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
اصطدمت سيارة ميكروباص بمجموعة من الأشخاص أثناء وقوفهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا بشبين القناطر، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص منهم، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بإصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم على جانب الطريق بقرية نوب طحا على طريق قليوب – شبين.

وعلى الفور انتقل المقدمان محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين وعلي النواوي رئيس وحدة مرور شبين وتبين أثناء قدوم السيارة رقم "1486 ق ب ح" من قليوب إلى موقف شبين القناطر، وفي أثناء وقوف مجموعة من الركاب على جانب الطريق أمام قرية نوب طحا أطاحت بهم السيارة فأصابت 5 أشخاص منهم بكسور وجروح في أنحاء الجسد.

وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين القناطر العام وهم "ف.ع.ق" و"أ.م.م.ع" و"أ.ع.ش" و"و.س.ع" و"ا.ش" تم التحفظ على السيارة بوحدة مرور شبين القناطر والقبض على السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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