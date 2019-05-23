محافظ البحر الأحمر يلتقي رئيس هيئة التنمية الصناعية بـ الغردقة

التقى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم، المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لمناقشة الموقف التنفيذى للمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة.





أكد محافظ البحر الأحمر ، خلال اللقاء أن مشروع المنطقة الصناعية بمدينة الغردقة يهدف إلى توفير فرص عمل أمام الشباب، وهو الهدف الذى يلقى دعمًا كاملًا من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج، واستعرض المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية كافة الاعمال التى تمت بالمنطقة الصناعية من اعمال ربط المنطقة بشبكة الصرف الصحى وكذلك الكهرباء والغاز والتليفونات.





كما أكد عبد الله انه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من الأعمال التى تتم بالمنطقة الصناعية، مشيرا الى التزام الجهات المعنية باتباع معايير الجودة أثناء عميلة إنشاء المجمع الصناعي حتي يستمر المجمع لـ 20 سنة قادمة وليس مجرد مشروع للمرحلة الحالية فقط ، مضيفًا بأن المحافظة تضع دائمًا نصب أعيٌنها التنمية المستدامة للأجيال القادمة .



