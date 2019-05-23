طلب التأجيل بعد أمم إفريقيا .. الحدود يرفض خوض مباراة بيراميدز

رفض نادى حرس الحدود فى خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة مباراة بيراميدز فى الأسبوع الـ34 بالدورى الممتاز المقرر إقامته يوم 30 مايو الجارى.



وتمسك مجلس إدارة النادى العسكرى بخوض مباراة الزمالك أولا ثم يليها فريق بيراميدز بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المهددة الى الهبوط.



وطالب حرس الحدود فى خطابه لاتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لتحقيق الحيادية المطلوبة مبديا استعداده لتأجيل كافة المباريات حتى نهاية أمم أفريقيا.