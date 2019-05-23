ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طلب التأجيل بعد أمم إفريقيا .. الحدود يرفض خوض مباراة بيراميدز

الخميس 23/مايو/2019 - 02:17 م
مقر اتحاد الكرة
مقر اتحاد الكرة
يسرى غازى
رفض نادى حرس الحدود فى خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة مباراة بيراميدز فى الأسبوع الـ34 بالدورى الممتاز المقرر إقامته يوم 30 مايو الجارى.

وتمسك مجلس إدارة النادى العسكرى بخوض مباراة الزمالك أولا ثم يليها فريق بيراميدز بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المهددة الى الهبوط.

وطالب حرس الحدود فى خطابه لاتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لتحقيق الحيادية المطلوبة مبديا استعداده لتأجيل كافة المباريات حتى نهاية أمم أفريقيا.

ترشيحاتنا

اتهام جديد بالرشوة.. القضاء يلاحق مالك bein sports القطرية

+24 أفضل.. نصائح لعدم تعطل أجهزة التكييف خلال الحر

حرب البيانات تشتعل.. ختام الدورى يثير أزمة بين الكبار والمهددين بالهبوط

شاهد .. فيديو نادر للقذافي يشعل السوشيال ميديا

اتهموه ظلما.. حقيقة اعتزال عزيزة جلال الغناء بسبب زوجها السعودي

خوفا من الهبوط.. ناد جديد يطلب حكام أجانب لمباراته في الدوري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور

صيام وحر.. معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور