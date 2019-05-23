مفاوضات لزيادة رأسمال بنك التنمية الصناعية مع المركزي

قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعي، إن هناك مفاوضات تتم لزيادة رأسمال البنك من خلال ملاك المال العام في البنك ممثل في البنك المركزي المصري.





وأضاف في تصريحات له خلال فاعليات عرض المؤشرات المالية للبنك بحضور عدد من قيادات بنك التنمية الصناعية، الخميس، أن زيادة رأسمال اي بنك يتم عبر 4 احتمالات، أولها زيادة المالك لرأسمال أو طرح أسهم في البورصة أو العرض على مستثمر يقوم بشراء البنك، موضحًا أن البنك ينتظر إغلاق ملف الخسائر المرحلة، وأنه مستهدف الوصول له في نهاية العام الجاري.



