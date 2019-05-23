إطلاق التيار الكهربي لتشغيل محطة تحلية مياه العلمين الجديدة

أعلن المهندس سعيد خليل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة لمحافظة مطروح، الانتهاء من إطلاق التيار بمشروع التشغيل الدائم لمحطة تحلية مياه العلمين الجديدة سعة ١٥٠ ألف متر مكعب /يوم بتكلفة 64 مليون جنيه.



وقال "خليل" في بيان، الخميس، إنه جرى تركيب مهمات بـ ٢ محول سعة كل منهم 40 ميجا فولت أمبير، وكابلات بطول ٣٢ كم ولوحة توزيع بتكلفة ٦٤ مليون جنيه، وذلك استعدادًا لإطلاق التيار الكهربي بمشروع التشغيل الدائم لمحطة تحلية مياه العلمين الجديدة التي ستخدم المدينة بسعة ١٥٠ ألف متر مكعب /يوم.



وأشار إلى أهمية تلك المشروعات التى ستعمل على توفير مصدر التيار الكهربائى لمحطة مياه الشرب لما تمثله من اهمية فى تغذية مدينة مرسى مطروح بمياه الشرب.

