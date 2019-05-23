ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن.. وتنفيذ 415 حكماً بالبحر الأحمر

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن بينهم حكم بالمؤبد، وتنفيذ 415 حكما آخرين، حيث تم ضبط المدعو "كامل. ي. ف"، والمطلوب التنفيذ عليه في حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 2153 / 2013 مخدرات، جنايات قسم ثان، وغرامة 50 ألف جنيه.





كما تم ضبط المدعو "جمال. ع. ا" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3643 / 2012 جنايات قسم ثان حصر رقم 68/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن سنة "سرقة".



