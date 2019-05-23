ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن.. وتنفيذ 415 حكماً بالبحر الأحمر

الخميس 23/مايو/2019 - 02:44 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن بينهم حكم بالمؤبد، وتنفيذ 415 حكما آخرين، حيث تم ضبط المدعو "كامل. ي. ف"، والمطلوب التنفيذ عليه في حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 2153 / 2013 مخدرات، جنايات قسم ثان، وغرامة 50 ألف جنيه.

كما تم ضبط المدعو "جمال. ع. ا" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3643 / 2012 جنايات قسم ثان حصر رقم 68/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن سنة "سرقة".

وكذلك تم ضبط المدعو مصطفى ع ح م، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8937 / 2018 جنايات قسم ثان حصر رقم 28/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه "مخدرات".

ترشيحاتنا

خطأ متكرر يؤكد وضوح التصوير بمقالب رامز في الشلال

معجزة كونية.. ماذا يحدث في أحوال الطقس ليلة القدر

إعلان الجفري وإيحاءات جنسية.. تقرير قومي الطفولة عن إعلانات رمضان

بشرى سارة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا الجمعة

بعد حسم البقاء فى الدورى .. على ماهر يعلن أول الراحلين عن إنبى

يتراجع 20 قرشا في 48 ساعة.. الدولار بـ 16.81 جنيه في البنوك

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلا نلم شملهم قبل العيد.. معلومات وأوصاف مفقودين وغائبين عن أهلهم

الجو نار.. اشتعال النيران في سيارة مقطورة على طريق العاشر من رمضان.. صور

صيام وحر.. معاناة المصريين مع ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور