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اقتصاد

رئيس جهاز حماية المستهلك يشارك في حفل إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي

الخميس 23/مايو/2019 - 02:49 م
صدى البلد
محمد صبيح
شارك اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك في حفل إطلاق جائزة التميز الحكومى العربى بجامعة الدول العربية.

وانطلق الحفل بحضور أحمد أبواليزيد آمين عام جامعة الدول العربيه وبحضور عدد من الوزراء العرب تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبى ويشرف على الجائزة منظمة التنميه الاداريه العربيه المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

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