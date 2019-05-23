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تعليم

بـ رقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

الخميس 23/مايو/2019 - 02:19 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحى
اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، بنسبة نجاح بلغت 81.2٪، من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلون على الدرجات النهائي على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146437 طالبا وطالبة، وحضر 143023 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالبا وطالبة بنسبة 81،2% من بينهم 193 طالبا وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى محافظة الجيزة.

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس اضغط هنا


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