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العوضي: التنمر فى برامج رمضان يخرج جيلا بدون مسئولية أو انتماء.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 03:45 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت أستاذة علم النفس السلوكي، الدكتور رحاب العوضي، إن هناك برامج تلفزيونية في رمضان تعزز من ظواهر التنمر و العدوان والسخرية من الآخر، مشيرة إلى أن الأكثر من ذلك أن تلك البرامج تجعل هناك نوعًا من الاعتياد على القبح.

وأضافت العوضي خلال لقاء لها ببرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد، أن الاعتياد على القبح يقتل عند الإنسان العديد من المشاعر مثل الاهتمام بالغير وحب الغير والانتماء للوطن وغيرها من القيم والمشاعر، مؤكدة أن تبعات تلك البرامج التي تعزز من التنمر أسوأ بكثير مما يعتقده البعض، خاصة أنه ليس الجميع قادرًا على التمييز بين المرفوض أو المقبول، في ظل أن البرامج والأعمال الدرامية تقدم شخصيات تساعد على هذا الأمر.

وأوضحت العوضي أنه يجب على الأباء والأمهات تدريب أبنائهم على التمييز بين الجيد وبين السيئ، ويجب أن يكون لهم دور حاسم في تلك المسألة ومنع متابعتها في المنازل، ورأت أن تشجيع التنمر في البرامج والأعمال التلفزيونية يُخرج جيلا بدون مسئولية أو انتماء وتموت داخله قيم مجتمعية وإنسانية كثيرة.

وأشارت العوضي إلى أن رسالة الإعلام تصل للأطفال أسرع من المدرسة والدراسة، متسائلة عن الحملات التي أطلقتها المؤسسات المختلفة لمنع المحتوى الضار بالطفل، وحملات مكافحة التدخين والمخدرات من مشاهد التدخين والتعاطي في الدراما الرمضانية خاصة والتلفزيونية عامة.

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