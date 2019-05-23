منتصر الرفاعى يكشف المسئول عن اختيار قائمة منتخب مصر المثيرة للجدل.. فيديو





كشف منتصر الرفاعى الناقد الرياضى بموقع صدى البلد كواليس اختيار قائمة منتخب مصر الأولية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 19 يونيو الى 21 يوليو المقبل.

وقال الرفاعى فى تصريحات تليفزيونية عبر شاشة المحور أن ممدوح عيد وكيل الأرجنتينى أجيري المدير الفنى للفراعنة لعب دورا مؤثرا فى اختيار بعض اللاعبين الموقعين عقود وكالة معه من أجل الانضمام لقائمة المنتخب الوطني الأولية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة.وشدد الرفاعى أن سبب عدم انضمام رمضان صبحى نجم الأهلى توتر علاقة وكيله نادر شوقى بممدوح عيد ونفس الحال بالنسبة لأحمد يحيى وكيل كهربا نجم الزمالك.وقال أن عبدالله جمعة لاعب الزمالك لم ينضم لقائمة منتخب مصر الأولية رغم تألقه الشديد بإتفاق جماهير الأهلى قبل الفريق الأبيض، لأن ممدوح عيد ليس وكيله.وكشف الرفاعى أن ميشيل سلجادو المدرب المساعد فى جهاز أجيرى كان وكيلا فى صفقة تعاقد الجبلاية مع المدير الفنى للفراعنة ومديرا للأكاديميات بدول الخليج، ولا يجوز أن يكون له دورا فى جهاز منتخب مصر.