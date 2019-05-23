محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي‏ A Score to Settle بمهرجان كان

‏‎أقام صناع فيلم A Score to Settle بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج، والنجم المصري محمد كريم وعرض خاص للفيلم في مهرجان كان السينمائي في دورته الحالية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.





وحضر العرض النجم محمد كريم فيما حضر منتج الفيلم كيڤين ديوالت و راين وينترستيرن ومخرج الفيلم شان كو، كما حرص على حضور عرض الفيلم عدد كبير من صناع السينما العالمية والعربية.





وشهد إقبالا كبيرا من الحاضرين بمهرجان كان السينمائي لمشاهده الفيلم وايضًا من الدول العربيه و كان من ابرز الحاضرين من مصر المهندس نجيب ساويرس والمهندس تامر وجيه.





الفيلم من المقرر عرضه في سينمات الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم خاصة في الشرق الأوسط وتحديدا مصر.





وهذا يعد الفيلم الهوليوودي العالمي الأول لمحمد كريم.





ويجسد محمد كريم في الفيلم الاميركي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج ، دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشي الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.



