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فن

محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي‏ A Score to Settle بمهرجان كان

الخميس 23/مايو/2019 - 02:18 م
محمد كريم
محمد كريم
قسم الفن
‏‎أقام صناع فيلم A Score to Settle بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج، والنجم المصري محمد كريم وعرض خاص للفيلم في مهرجان كان السينمائي في دورته الحالية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. 

وحضر العرض النجم محمد كريم فيما حضر منتج الفيلم كيڤين ديوالت و راين وينترستيرن ومخرج الفيلم شان كو، كما حرص على حضور عرض الفيلم عدد كبير من صناع السينما العالمية والعربية.

وشهد إقبالا كبيرا من الحاضرين بمهرجان كان السينمائي لمشاهده الفيلم وايضًا من الدول العربيه و كان من ابرز الحاضرين من مصر المهندس نجيب ساويرس والمهندس تامر وجيه.

الفيلم من المقرر عرضه في سينمات الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم خاصة في الشرق الأوسط وتحديدا مصر.

وهذا يعد الفيلم الهوليوودي العالمي الأول لمحمد كريم. 

ويجسد محمد كريم في الفيلم الاميركي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج ، دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشي الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.

و‏‎تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجاري بدور العرض السينمائيه عالميًا وفي الشرق الأوسط.
محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي‏ A Score to Settle بمهرجان كان
محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي‏ A Score to Settle بمهرجان كان
محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي‏ A Score to Settle بمهرجان كان
محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي‏ A Score to Settle بمهرجان كان
محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي‏ A Score to Settle بمهرجان كان
محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي‏ A Score to Settle بمهرجان كان
محمد كريم يفتتح العرض الأول لفيلمه العالمي‏ A Score to Settle بمهرجان كان

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