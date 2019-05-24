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ديني

مفتي الجمهورية يوضح حكم الاعتكاف إذا ترتب عليه تعطيل العمل

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:01 ص
الاعتكاف
الاعتكاف
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الشريعة أوصت بأن يقدم الإنسان في عبادته الفرض على السُنة، مشيرًا إلى أن المُوظف الذي يريد الاعتكاف، ولكن عمله سوف يتعطل ويترتب على اعتكافه تعطيل مصالح الناس فلا يجوز له الاعتكاف، ويفضل العمل على الاعتكاف لأن العمل عبادة وكذلك قضاء حوائج الناس.

ودعا المفتي في فتوى له، المُوظف المُلزم في مؤسسة عمله بالقوانين واللوائح التي تمنعه عن الاعتكاف في العشر الأواخر، إلى الحرص بأداء مهمته في العمل، أما إذا كان الاعتكاف لا يمنع ولا يعطل مصالح الناس فيجوز له أن يحرص على أداء سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ويعتكف.

وقال علام إن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان له آداب وسلوكيات ينبغي على الإنسان اتباعها، منها أن يعتزل المعتكف النساء ولا يقربهن لقوله سبحانه وتعالى «وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»، فهو يعتزل الدنيا والشهوات واللذات لأنه معتكف لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى.

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