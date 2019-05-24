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برلمان

برلماني: استيراد الاتحاد الأوروبي للفواكه المصرية أكبر دليل على جودتها

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:01 ص
النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
أمينة الدسوقى
قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن عدم فرض فحوصات إضافية على الجوافة المصرية من قبل الإتحاد الأوربي دليل على الطريق الصحيح الذى تسلكه الصادرات المصرية، كما أنها تطبق الأسس المتعارفة عليها فى الفواكه والخضر.

وتابع تمراز فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الفواكه التى تتعرض للتلف جراء الفحوصات الكثيرة وخاصة الجوافة والتى لابد من وصولها سريعا لمنطقة الاستهلاك.

ووجه النائب التحية للفلاح المصري وأصحاب الفساتين، وأيضا المصدريين لتطبيقهم المعايير الدولية للصادارات المصرية، لافتا إلى أن استيراد الاتحاد الأوروبي الفواكه المصرية أكبر دليل على جودتها وأنها سلع مضمونة 100%.

وكانت قد وافقت دول الاتحاد الأوروبي على عدم فرض أية فحوصات إضافية على صادرات القاهرة من محصول الجوافة.

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