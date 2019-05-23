استعداداً لاستقبال 60 سائحاً إسبانياً.. صيانة المعديات النيلية في ديرمواس

واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها في متابعة أعمال النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى المختلفة بالإضافة للمتابعة الميدانية لمخرات السيول وحالة المعديات المتواجدة بالمركز تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية وتحسين الخدمات العامة.





وتابع المهندس على غلاب رئيس المركز، أعمال تشغيل وصيانة المعديات بقري الحاج قنديل وتل بني عمران للتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والصحة المهنية والتحصيل بالإضافة لأعمال تحجير مخرات السيول بقرية تل بني عمران وتهيئة الطريق المؤدي لمنطقة اثار تل العمارنة وكذلك استراحة السياحة والمرسى النهري استعدادا لاستقبال 60 سائحا اسبانيا في طريقهم لزيارة اثار تل العمارنة ، كما تفقد رئيس المركز، أعمال صيانة الكهرباء.

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وفى سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطري والتفتيش الإداري من تحرير 9 محاضر مخالفات ما بين نقص وزن ومواصفات ونظافة وتجميع دقيق وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل.



