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محافظات

محافظ أسوان يوجه باتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة الحر الشديد

الخميس 23/مايو/2019 - 02:35 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي الصحة والطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لموجات ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس المتكررة التي تشهدها معظم محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية لتجنب التعرض لضربات الشمس وكيفية الوقاية منها، واتخاذ الإسعافات الأولية في حال حدوث ذلك.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود محافظة أسوان لمواجهة أمراض الصيف بتطبيق قاعدة الوقاية خير من العلاج للحفاظ على الصحة العامة.

وكلف المحافظ بالاستمرار في حملات التوعية والإعلان بكافة وسائل الإعلام المختلفة عن كيفية مواجهة أمراض الصيف وأسلوب التعامل الآمن في حالة الإصابة بأي منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن قيام الطب البيطرى بإستكمال أعمال التحصينات لمواجهة الأمراض الوبائية المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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