أثناء توزيع الحشيش على عملائه.. القبض على تاجر مخدرات في المنيا

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز المنيا القبض على تاجر مخدرات أثناء توزيع المخدرات على عملائه بقرية زهرة وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري بدون ترخيص.
وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز المنيا، بورود معلومات عن محاولة تاجر مخدرات جاء من مركز مطاي شمال المحافظة لتوزيع كمية من جوهر الحشيش المخدر على عملائه بقرية زهرة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء مجدي سالم مدير المباحث والعميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد يسري، رئيس مباحث المركز، والرائد خالد مرسي، والنقيب أحمد سامح، حيث توصلوا الي قيام شخص يدعي ع.ا 29 سنة مقيم بمركز مطاي بمحاولة توزيع كمية من المخدرات على عملائه بقرية زهرة إلا ان بعض ضباط المركز تنكروا في زي مدني وأوهموه برغبتهم في شراء المخدرات، ثم قاموا بالقبض علية متلبسا، وبحيازته كمية من الحشيش وسلاح ناري بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.