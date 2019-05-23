أثناء توزيع الحشيش على عملائه.. القبض على تاجر مخدرات في المنيا

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز المنيا القبض على تاجر مخدرات أثناء توزيع المخدرات على عملائه بقرية زهرة وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري بدون ترخيص.





وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد رأفت الحلواني، مأمور مركز المنيا، بورود معلومات عن محاولة تاجر مخدرات جاء من مركز مطاي شمال المحافظة لتوزيع كمية من جوهر الحشيش المخدر على عملائه بقرية زهرة.



