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محافظات

مطروح تناقش مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

الخميس 23/مايو/2019 - 02:34 م
صدى البلد
ايمن محمود
ناقش اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 حتى تاريخه.

حيث تم مناقشة مراحل الانتهاء من الخطة فى القطاعات التنموية الخمسة : الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، والوحدات المحلية ، والأمن والمرور. ، و ذلك بحضور مديري مديريات والادارات التنفيذية المعنية .

ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من كافة الاعمال بجميع أنحاء المحافظة قبل 10 يونيه القادم مع المتابعة اليومية المستمرة وإنهاء كافة العقبات لتوفير الخدمات للمواطنين.
مطروح تناقش مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي
مطروح تناقش مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي
مطروح تناقش مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

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