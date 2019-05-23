مطروح تناقش مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

ناقش اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح مراحل الانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 حتى تاريخه.



حيث تم مناقشة مراحل الانتهاء من الخطة فى القطاعات التنموية الخمسة : الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة، والوحدات المحلية ، والأمن والمرور. ، و ذلك بحضور مديري مديريات والادارات التنفيذية المعنية .



ووجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من كافة الاعمال بجميع أنحاء المحافظة قبل 10 يونيه القادم مع المتابعة اليومية المستمرة وإنهاء كافة العقبات لتوفير الخدمات للمواطنين.