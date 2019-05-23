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محافظات

بيطري أسوان: تحصينات مستمرة للتصدي لأي أمراض وبائية

الخميس 23/مايو/2019 - 02:41 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أشارت الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطري بأسوان بأن إدارة الوقاية بالمديرية تنفذ أعمالها من خلال برنامج زمني لأعمال الحصينات المستمرة طوال العام للتصدي لأي أمراض وبائية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وجدري الضأن للأغنام، كما يتم التعاون والتنسيق مع مديرية الصحة للإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباهات للإصابة البشرية بأنفلونزا الطيور.

وأوضحت فاطمة سعد باشا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجري بالتوازي عمل تحصينات مجانية لحضانات الدواجن ومتابعتها على مستوى المحافظة، كما تقوم إدارة الإرشاد بأعمالها بتكثيف الندوات الإرشادية والتوعية للمواطنين عن أهم الأمراض الوبائية وكيفية الوقاية منها، هذا بجانب أهمية شراء اللحوم والأسماك والدواجن من أماكن موثوق بها للحفاظ على صحة المستهلكين.

وأضافت مدير عام الطب البيطري أنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية متواصلة للمجازر والمطاعم والفنادق الثابتة والعائمة والكافيهات والمستشفيات الحكومية والخاصة للإطمئنان على الحالة العامة ورصد أى مخالفات أو تجاوزت لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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