بيطري أسوان: تحصينات مستمرة للتصدي لأي أمراض وبائية

أشارت الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطري بأسوان بأن إدارة الوقاية بالمديرية تنفذ أعمالها من خلال برنامج زمني لأعمال الحصينات المستمرة طوال العام للتصدي لأي أمراض وبائية مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وجدري الضأن للأغنام، كما يتم التعاون والتنسيق مع مديرية الصحة للإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباهات للإصابة البشرية بأنفلونزا الطيور.





وأوضحت فاطمة سعد باشا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجري بالتوازي عمل تحصينات مجانية لحضانات الدواجن ومتابعتها على مستوى المحافظة، كما تقوم إدارة الإرشاد بأعمالها بتكثيف الندوات الإرشادية والتوعية للمواطنين عن أهم الأمراض الوبائية وكيفية الوقاية منها، هذا بجانب أهمية شراء اللحوم والأسماك والدواجن من أماكن موثوق بها للحفاظ على صحة المستهلكين.



