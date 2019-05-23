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محافظات

بالأسماء.. تخصيص 33 مسجداً للاعتكاف في العشر الأواخر بمطروح

الخميس 23/مايو/2019 - 02:36 م
صدى البلد
ايمن محمود
أعلنت مديرية أوقاف مطروح تحديد 33 مسجدًا للاعتكاف في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، على مستوى المحافظة.

وأوضح الشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح تم اختيار مسجد عمرو بن العاص ومسجد الأفراد ومسجد الكبير ومسجد الصفا والفتح ومسجد المتوكل على الله ومسجد الإسراء وعباد الوهاب والبخاري ومسلم ومسجد خالد بن الوليد والسيدة عائشة ومسجد نور الإسلام بمدينة مرسى مطروح ومسجد الفتح وأبو الليف والرمل بمدينة سيوة ومسجد الفتح ومسجد الكبير والعاشر من رمضان بمدينة السلوم ومسجد أبو ذر الغفاري والفتح بمدينة براني ومسجد الفتح ومسجد الفتح بالمثاني بمدينة النجيلة والمسجد الكبير والفتح بمدينة الضبعة ومسجد ابو النور والرحمة بمدينة العلمين ومسجد الفتح وسلامة حجازي والزهور وقريه 27 التوبة وقرية 21 بمدينة الحمام.

وأشار إلى أن مساجد الاعتكاف لها اعتبارات خاصة من حيث اختيار المساجد أهمها مساحة المسجد ووجود أماكن لاستراحة المصلين طوال فترة الاعتكاف ومزودة بدورات مياه مجهزة لكي تستوعب الأعداد الكبيرة، بالإضافة إلى تخصيص إمام لكل مسجد مشرفًا على الاعتكاف.

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