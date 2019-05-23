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ليست من الإتيكيت.. خبيرة: تصوير السفرة أمام الضيوف عادة سيئة.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 03:23 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكدت خبيرة الاتيكيت همسة نورى، عادة تصوير السفرة امام الضيوف هي عادة سيئة وليست من الإتيكيت، لافتة إلى أنه من الممكن تصوير السفرة قبل حضور الضيوف وليس فى وجودهم.

وأضافت نورى، خلال حديثها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه من غير المقبول استضافت أشخاص مختلفين ولا يعرفون بعضهم فى عزومة واحدة، على سبيل المثال فأنه يجب تخصيص عزومة خاصة لصحاب العمل، وعزومة خاصة لأ صحاب المدرسة.

وتابعت أن من إتيكيت العزومات فى شهر رمضان الكريم، أنه يجب التأكيد على الدعوة قبل العزومة بيوم، أو الاعتذار عنها قبلها بيوم أيضًا، والحضور قبل موعد الإفطار بربع ساعة فقط لأن ربة المنزل تكون منشغلة فى المطبخ قبل موعد الإفطار.

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