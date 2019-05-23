ننشر تشكيل الجهاز الفنى الجديد للاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف

أعلن نادى الاتحاد السكندرى تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف والذى سيتواجد حتى نهاية الموسم الكروى الجارى.



ويتكون الجهاز الجديد من كلا: طلعت يوسف مديرا فنيا ومحمد إبراهيم مدربا عاما ومنير عقلية مدربا وهانى أحمد مدرب حراس مرمى.



وكان حلمى طولان أعلن استقالته من تدريب الفريق السكندرى بعد السقوط المدوي أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد.

