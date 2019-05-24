أمران يحظر على المعتكف فعلهما أثناء الاعتكاف .. تعرف عليهما

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاعتكاف في المساجد سُنة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، مشيرة إلى أن له شرطين أساسيين، أولهما النية، وثانيهما المكوث في المسجد حتى تنتهي فترة الاعتكاف التي نواها المعتكف.



وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما شروط الاعتكاف وأركانه وزمانه وما المباحات والمحظورات على المعتكف؟»، أنه من الأمور المحظورة بالنسبة للمعتكف أثناء فترة اعتكافه بالمسجد، أمران، أولهما عدم الخروج من المسجد إلا لضرورة، وثانيًا عدم إتيان الزوجة مُدَّة الاعتكاف بالمسجد.



وقالت الإفتاء إن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان له آداب وسلوكيات ينبغي على الإنسان اتباعها، منها أن يعتزل المعتكف النساء ولا يقربهن لقوله سبحانه وتعالى «وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»، فهو يعتزل الدنيا والشهوات واللذات لأنه معتكف لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى.