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رياضة

أول مشجع مصري يحصل على بطاقة تعريف FAN ID بأمم أفريقيا

الخميس 23/مايو/2019 - 02:49 م
اول مشجع مصرى
اول مشجع مصرى
يسرى غازى
ينشر "صدى البلد" صور نعيم جورج أول مشجع مصري حصل على بطاقة تعريف FAN ID عبر تطبيق تذكرتي تسلمها من أجل حضور مباريات بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وأعلنت اليوم الخميس الشركة المنفذة لتطبيق تذكرتى طرح تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019 أمام الجماهير الراغبة فى حضور مباريات كان 2019 على لن يتم الحصول على التذاكر بعد استلام بطاقة التعريف.

ووضعت الشركة المنفذة لتطبيق تذكرتى عقوبات صارمة على المخالفات الصادرة جراء التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعنى.

يذكر أن إفتتاحية مباريات كان 2019 سوف تشهد خوض منتخب مصر الوطنى مباراته الأولى أمام زيمبابوى فى تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب استاد القاهرة.

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