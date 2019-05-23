عمال النظافة بالغربية يواجهون حرارة الجو برش الميادين بالمياه.. صور

لجأ عمال النظافة ومجالس المدن والأحياء بمحافظة الغربية، إلى رش المياه من خراطيم فناطيس المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات والسنطة وبسيون وقطور وسمنود حفاظا على أرواح وحياة المواطنين، من الموجة الحارة.



وأقدم عمال النظافة على التنسيق الكامل مع مسئولي ورجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي الى استخدام مياه الشرب فى ري أراضي الحدائق والمنتزهات العامة للترويح عن مواطنين فضلا عن توفير فناطيس المياه الصالحة للشرب فى الأماكن والمناطق السكنية التى يعاني سكانها من نقص المياه لوقوعها على الارتفاعات.



من جانبه أكد أحد عمال النظافة يدعي عليوه محمد انه واصل العمل لأكثر من 6 ساعات متواصلة برفقة العشرات من زملائه للتخفيف على المواطنين، قائلا: "الحمد لله ربنا بيعينا فى عملنا عشان نساعد كل الناس وده فضل من ربنا ولازم نبقي كلنا ايدا واحده عشان نقدر نتغلب على الصيام ودرجة حرارة الجو خلال شهور فصل الصيف".



فى ذات السياق كلف اللواء هشام السعيد محافظ الغربية المحاسب حامد هبيله سكرتير عام محافظة الغربية ورئيس غرفة العمليات والطوارىء بالضرورة رفع حاله التأهب والاستعداد القصوي على مستوى مديريات الصحة والتعليم والأمن وشركات كهرباء والاتصالات وهيئة الإسعاف خلال موجة ارتفاع درجة الحرارة.



كما شدد محافظ الغربية فى توجيهاته على ضرورة التأكد من سلامه المواطنين وتفعيل غرف العمليات والطوارئ والشكاوي بمجالس المدن والأحياء لإغاثه كافة الأسر والعائلات لحين الانتهاء من الموجة الحارة على مستوي قري ومراكز المحافظة.