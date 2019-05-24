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ديني

10 أعمال صالحة في العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكدت الدكتورة إلهام شاهين، أمين مساعد مجمع البحوث ، أن رمضان أيّامه معدودات والعشر الأواخر من رمضان فضلها كبير عند الله تعالى، مشيرةً إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحرص على اغتنامها وعدم التفريط فى أى لحظة من لحظاتها.

وقالت «شاهين» لـ«صدى البلد»، إن من فضائل العشر الأواخر أن الأعمال فيها تتضاعف والدعاء فيها يستجاب والتوبة فيها مقبولة وفرصة العتق من النيران موفورة وفيها ليلة القدر التى إن تصادف وأحياها المسلم ولو بقدر يسير من تلك الليلة يكتب له عمل ألف شهر بل خير من ألف شهر.

وأوضحت أن هذا الإحياء شامل لجميع أنواع العبادات: من صلاة، وقرآنٍ، وذكرٍ، ودعاء، وصدقة، واعتكاف، واستغفار، وتكبير وتحميد، وغيرها من الأعمال الصالحة والقربات إلى الله -عز وجل-.


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